Taiskirchen liegt im Blasmusikfieber

"do MoG i hi" – Musik ohne Grenzen – unter diesem Motto feiert die Marktmusikkapelle am kommenden Wochenende ihr 170-jähriges Bestehen. Von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juni, findet in Taiskirchen das 62. Bezirksblasmusikfest statt. Rund 80 Musikkapellen mit mehr als 3000 Aktiven werden an diesen drei Tagen als Gratulanten nach Taiskirchen kommen.

Höhepunkt der Veranstaltung wird die Marschwertung mit 34 Musikkapellen aus dem Bezirk Ried und acht aus den Nachbarbezirken, die in den beiden höchsten Leistungsstufen D und E antreten werden. Bewertet wird von drei Juroren, die Höchstpunktzahl sind 100 Punkte. Ab 90,01 Punkten gibt es die begehrte Auszeichnung. Bewertet werden Adjustierung, die richtige Trageweise der Instrumente, Kommandosprache des Stabführers, Ausrichtung der Musiker/innen in Reihen und Rotten, die musikalische Darbietung und vieles mehr.

Eröffnet werden die Festakte an allen drei Tagen mit einer von langjährigen Bezirkskapellmeister Gottfried Reisegger komponierten Festmusik. Auftakt ist am Freitag, 21. Juni, um 18.55 Uhr mit dem Einmarsch und Empfang der 15 Gastkapellen. Um 19.30 Uhr Festakt und Gesamtspiel. Anschließend Festzug mit Defilierung, ab 21 Uhr Unterhaltung mit der Blaskapelle "Brassaranka".

Am Samstag, 22. Juni, treten 13 Musikkapellen zur Marschwertung an, die um 16.15 Uhr von der Stadtkapelle Ried unter Stabführer Gregor Hacker eröffnet wird. Ab 18.16 Uhr Einmarsch der 26 Gastkapellen, Anschließend Festzug mit Defilierung.

Am Sonntag, 23. Juni, eröffnet um 8.15 Uhr der MV Andrichsfurt unter Stabführer Philipp Kallinger die Marschwertung der 29 Musikkapellen. Um 12.30 Uhr Festakt mit den Gesamtspielen und Festansprache von Landeshauptmann Thomas Stelzer. Anschließend Festzug mit Defilierung ins Festzelt.