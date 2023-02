Tagesbetreuung: Zweites Zentrum eröffnet noch heuer in St. Martin

So soll das Tagesbetreuungszentrum in St. Martin künftig aussehen.

„Mit unserem Tagesbetreuungszentrum in Tumeltsham decken wir den mittleren und südlichen Teil des Bezirkes gut ab. Um auch für den nördlichen Abschnitt eine Betreuungsmöglichkeit zu bieten, stellt uns die Familie Furthner-Poringer das ehemalige Postgebäude als Mietobjekt zur Verfügung. Bei den Umbauarbeiten unterstützt uns die Firma Greil Bau. Mit der Raiffeisenbank Ort, der Gemeinde St. Martin und dem Sozialhilfeverband Ried können wir auf drei weitere starke Partner zählen“, sagt der Rieder Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Christian Dobler-Strehle.

Verschnaufpause für Angehörige

Das Gemeinschaftsprojekt „Tagesbetreuungszentrum“ des Roten Kreuzes bietet ein zusätzliches Angebot zur Tagesbetreuung im Bezirk Ried und ermöglicht Betroffenen länger in den eigenen vier Wänden leben zu können. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von Rotem Kreuz, Gemeinde St. Martin, Sozialhilfeverband und Furthnermühle. „Ein Tagesbetreuungszentrum, wie es nun mitten in St. Martin entsteht, ist eine äußerst wertvolle Einrichtung mit vielen positiven Aspekten für alle Seiten. Die Pflegebedürftigen bekommen hier speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Betreuung und Unterhaltung, währenddessen die pflegenden Angehörigen in dieser Zeit gewissermaßen eine kleine Verschnaufpause haben und sich beruhigt auch einmal anderen Dingen widmen können. Durch dieses Zusammenwirken ist es oft länger möglich, die Pflegebedürftigen daheim in der gewohnten Umgebung zu betreuen. Es freut mich sehr, dass durch die Zusammenarbeit von Rotem Kreuz, Sozialhilfeverband, der Familie Furthner-Poringer, als Besitzer der Liegenschaft, und der Marktgemeinde St. Martin/I. dieses für die gesamte Region so positive Projekt umgesetzt werden kann. Gleichzeitig hoffe ich, dass sich viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer finden, damit das TBZ an möglichst vielen Tagen in der Woche in Betrieb sein kann“, sagt Hans Peter Hochhold, Bürgermeister von St. Martin, über das gemeinsame Projekt.

"Der richtige Weg im Bezirk Ried"

Auch Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer reagiert zufrieden: „Immer mehr Menschen sind in der Lebensphase Alter alleine und vermissen den Kontakt zu Mitmenschen. Unser gemeinsames Projekt Tagesbetreuungszentrum Rotes Kreuz/SHV hat bereits in Tumeltsham gezeigt, dass mit dem Tagesbetreuungszentrum im Bezirk ein zusätzliches Betreuungsangebot im Bereich der Pflege geschaffen wurde und wesentliche Unterstützung bietet. Die Rückmeldungen der betreuten Personen und der Angehörigen sprechen für sich und zeigen, dass ein richtiger Weg im Bezirk eingeschlagen wurde. Umso mehr freuen wir uns, dass nun in St. Martin ein weiteres Tagesbetreuungszentrum starten wird.“

Informationsveranstaltung im Martinussaal St. Martin

Das Rote Kreuz sucht zur freiwilligen Mitarbeit im Tagesbetreuungszentrum ab sofort auch verstärkt Personen mit positivem Menschenbild, Einfühlungsvermögen und Geduld, die mit einem Teil ihrer Freizeit einen wertvollen Beitrag in der Steigerung der Lebensqualität von Betroffenen beitragen möchten. Die MitarbeiterInnen erfahren eine spezielle Ausbildung mit Schwerpunkten auf Betreuung und kognitive Aktivierung älterer Menschen und dem Umgang mit Demenz. Am 16. März, 19 Uhr, lädt das Rote Kreuz, gemeinsam mit Sozialhilfeverband und der Gemeinde St. Martin, im Martinussaal, alle Interessierten zu einem Informationsabend ein. Hier erfahren Sie mehr zum Angebot des neuen Tagesbetreuungszentrums.

Interessierte können sich ab sofort gern bei Silvia Grüll-Eichberger, Koordinatorin für freiwillige Gesundheits- und soziale Dienste, unter 07752/81844-251 oder silvia.gruell-eichberger@o.roteskreuz.at melden.

