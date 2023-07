Tagesbetreuung nun auch bei Rifa

Die Nachfrage ist groß, es gibt viele Menschen, die zwar noch gut zu Hause leben können, aber das Betreuungsangebot als Belebung des oft recht eintönigen Alltags in Anspruch nehmen. Für pflegende Angehörige ist es zusätzlich eine große Entlastung. "Derzeit haben wir Mittwoch und Donnerstag geöffnet", sagt Rifa-Geschäftsführer Martin Dizili-Krautgartner. "Wir tasten uns an den tatsächlichen Bedarf heran, sehen aber an der Liste der Anfragen, dass wir die Öffnungszeiten wahrscheinlich bald erweitern werden müssen." Infos auch unter www.rifa.at

