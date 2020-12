Tagesbetreuung auch in Braunau

Derzeit stehen landesweit 666 Tagesbetreuungsplätze in 81 Einrichtungen zur Verfügung. Um deren Zahl auch im Innviertel zu erhöhen, gibt es Förderungen.

Ein neues Tageszentrum in Braunau wird vorerst in der Lerchenfeldgasse 6 geführt. Danach soll eine Umsiedlung in das "Haus Rosengarten", Haselbacher Gehweg 9 in Braunau, erfolgen. Betreiber ist die Volkshilfe, der eine Anschubfinanzierung in Höhe von 68.000 Euro zukommt.

Das Angebot richtet sich an Menschen, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr gänzlich alleine wohnen können, jedoch keine ständige stationäre Betreuung oder Pflege in einem Alten- und Pflegeheim benötigen. Es werden auch Alleinlebende – zum Beispiel nach einem Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalt – oder pflegende Angehörige, damit diese Auszeiten von der Betreuungsarbeit nehmen oder Beruf und Betreuung vereinbaren können, mit diesem Angebot angesprochen. "Die Tagesbetreuung ist ganz wichtig, um pflegende Angehörige maßgeblich zu entlasten", sagt Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer. Laufende Projekte im Innviertel gibt es bereits in Tumeltsham (Rotes Kreuz) und Kopfing (Sozialhilfeverband).