Tag des Denkmals: Das gibt es im Bezirk zu sehen

Der bundesweite Tag des Denkmals findet am Sonntag, 26. September, unter dem Motto "Denkmal inklusive" statt. Beteiligt ist auch heuer wieder die Stadtpfarrkirche St. Stephan in Braunau, in der aktuell eine Sonderaussstellung zum Thema "555 Jahre Braunau – St. Stephan" zu sehen ist. Besuchen kann man diese von 10.45 bis 18 Uhr. Es wird auch wieder eine Turmbegehung möglich sein.

Skulpturen am Kunstweg Bild: Daringer

In der Pfarrkirche Ranshofen spielt um 18 Uhr Peter Planyavsky, ein weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannter Organist, Improvisator, Kirchenmusiker und Dirigent. Der ehemalige Domorganist des Wiener Stephansdoms wird am Sonntag an den beiden Orgeln der Pfarrkirche Ranshofen ein Konzert geben. Seine Gage stellt er dabei der Fertigstellung der Edskes Orgel mit einer Manualtrompete zur Verfügung. Er spielt an diesem Abend eigene Werke und ebenso welche von Johann Sebastian Bach, Georg Böhm, Felix Mendelssohn. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Manual-Trompete sind erbeten.

Peter Planyavsky Bild: (privat)

Einen Programmpunkt am Tag des Denkmals bietet auch das Daringer Kunstmuseum in Aspach. Es wird zu einer Führung mit zeitgenössischer Bildhauerkunst geladen. Dabei begegnen die Besucher gesellschaftlichen Themen unserer Zeit anhand von drei ausgesuchten Skulpturen am Daringer Lebensweg der Kunst.

Die Führungen starten am Sonntag um 14 und 15 Uhr. Startpunkt ist das Kunstmuseum. Anmeldungen werden entgegengenommen unter engelbert.fellner@gmx.at