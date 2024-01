Tag der offenen Tür mit besonderer Attraktion

In Ried gibt es den ersten Wasserstofftraktor aus Österreich zu sehen.

Mit diesem Ausbildungsschwerpunkt und dem neuen Zweig "Robotik und Smart Engineering" stellt sich die HTL Ried diesen Aufgaben und will damit einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung innovativer Lösungen für die Anforderungen der Zukunft leisten.

Am kommenden Freitag, 26. Jänner, lädt die technologisch versierte Schule wieder zum Tag der offenen Tür. Von 13 bis 17 Uhr präsentieren Schüler und Lehrer das umfangreiche Ausbildungsangebot und geben einen Einblick in den Schulalltag. Höhepunkt wird die öffentliche Präsentation des ersten Wasserstofftraktor-Prototypen aus Österreichs sein, der rund um ein Konsortium der Technischen Universität Wien und der Steyr-Traktorenwerke entwickelt wurde. Die beteiligten Experten werden anlässlich des Tags der offenen Tür auch in Ried sein, um zu dieser besonderen technischen Neuheit Rede und Antwort zu stehen.

