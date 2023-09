"Tag der offenen Möglichkeiten" in Senftenbach

Im Ambiente des Planungs- und Einrichtungsstudios "Planet A2" und auf dem Gelände von "Die Boden Tischlerei" wird es von alten Möbeln in neuem Glanz, bunter Wandkunst bis hin zu Skulpturen und Geschirr vieles zu sehen geben. Die zahlreichen Angebote sollen einem breiten Publikum präsentiert werden. Mindestens so wichtig ist der Veranstalterin Angelika Langmaier aber auch der Netzwerkgedanke. "Ich liebe es, im Gespräch mit anderen neue Ideen, Möglichkeiten und Optionen zu entwickeln. Gerade aus dem Gemeinsamen kann so viel Gutes entstehen", sagt Langmaier.

