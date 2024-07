Suben: "Täglich rollt eine Blechlawine durch unseren Ort"

Die Rieder Volkszeitung berichtete am 16. Februar 1984 darüber, dass täglich mehr als 700 Lastkraftwagen durch Suben durchfahren würden. 40 Jahre später rollen wöchentlich mehr als 6600 Lkws durch die Ortschaft. Also täglich rund 950 Lkws. Das ergaben Ende April durchgeführte Messungen des Landes Oberösterreich. Insgesamt gab es in der Woche zwischen 24. und 30. April 47.351 Fahrbewegungen (in zwei Richtungen) auf der Subener Straße B149, die direkt durch die Ortschaft führt.