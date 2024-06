Täglich 506 Stunden ehrenamtlich für die Menschen im Bezirk unterwegs

BRAUNAU. 506 Stunden pro Tag haben die Helfer des Roten Kreuzes im Bezirk Braunau im Vorjahr ehrenamtlich erbracht. Auf insgesamt 1164 Mitarbeiter, davon 1015 freiwillige Helfer, können sich die Einwohner mittlerweile verlassen. Mehr als 185.000 Stunden sind im Vorjahr zusammengekommen, so das Rote Kreuz Braunau im Rahmen einer Versammlung unter Bezirksstellenleiter Gerald Kronberger und Bezirksgeschäftsleiter Herbert Markler.

668 Ehrenamtliche wirken im Rettungsdienst, die im Vorjahr 149.000 freiwillige Stunden geleistet und mit 18 Fahrzeugen knapp 1,2 Millionen Kilometer zurückgelegt haben. 35.648 Einsätze sind im Rettungsdienst zusammengekommen: 223 freiwillige Stunden pro Rettungsdienst-Mitarbeiter.

Mit allen 47 Rotkreuz-Fahrzeugen im Bezirk Braunau sind im Vorjahr in Summe knapp zwei Millionen Kilometer gefahren worden, das entspricht 5273 Kilometern pro Tag. "Wir sind dankbar, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich bereit erklären, dem Rettungsdienst beizutreten", sagt Kronberger. Das Rote Kreuz sei der größte Anbieter von Erste-Hilfe-Kursen, im Jahr 2023 seien es 257 Kurse für mehr als 4000 Teilnehmer gewesen.

Rotkreuz-Helfer "vor Ort": Die sechs im großflächigen Bezirk Braunau installierten Systeme, die mit 39 Helfern 15 Gemeinden betreuen, sind im Vorjahr bei 424 Notfällen aktiviert worden. Die zwölf Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams haben bei 111 Einsätzen 423 Personen betreut.

In der Mobilen Pflege und Betreuung haben 72 Mitarbeiter 77.135 Hausbesuche absolviert. In den zwölf Sozialdienstgruppen mit 164 Mitarbeitern sind 5007 Stunden in der Nachbarschaftshilfe und im Besuchsdienst zusammengekommen. 53 Klienten sind durch das Mobile Hospiz betreut worden, 196 durch das Palliative-Care-Team.

In den elf Wohnanlagen des betreubaren Wohnens kümmern sich sieben Mitarbeiter um 183 Wohnungen. Bereits 1067 Rufhilfeteilnehmer gibt es im Bezirk Braunau, 390 Mal ist das Rote Kreuz im Vorjahr via Armband um Hilfe gerufen worden.

5793 Stunden für Sozialmarkt

Im Rotkreuz-Sozialmarkt Mattighofen haben die 45 Mitarbeiter im Vorjahr 5793 Stunden aufgewendet. Bei 81 Aktionstagen im Bezirk haben sich 4601 Blutspender eingefunden. Katastrophenhilfsdienst samt Schnelleinsatzgruppe, Suchhundestaffel und Strahlenschutz: 8573 Stunden sind in diesem Bereich ehrenamtlich geleistet worden.

In den Jugendgruppen des Jugendrotkreuzes haben 82 Jugendliche 3102 Stunden für Gruppen, bei Fortbildungen oder Ausflügen aufgebracht. 29 Lesecoaches betreuen 43 Kinder in zwölf Schulen im Bezirk. In 29 Kindergärten ist das ROKO-Programm mit neun Mitarbeiterinnen für 586 Kinder zu Gast gewesen.

Bei der Bezirksversammlung sind mehrere Mitarbeiter befördert worden. Verdienstmedaillen in Silber haben Josef Kaiser, der langjährige und zuletzt ausgeschiedene Braunauer Bezirksfeuerwehrkommandant, sowie Herbert Wiedemann, ein langjähriger Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, erhalten. "Der Inn war für uns immer eine Linie, aber nie eine Grenze", so Wiedemann.

