Professionelle Hilfe bietet das Klinikum Schärding bei Inkontinenz-Problemen, die oft mit Scham behaftet sind: Viele Patienten warten deshalb lange, bis sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. "Dabei gibt es eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten", sagt die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Christine Daller. Sie ist am Klinikum Schärding für die Kontinenz-Beratung zuständig und will das Thema Inkontinenz enttabuisieren.