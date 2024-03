Tabellenführer Oedt gastiert in Friedburg

Drei Siege und ein Torverhältnis von 9:0 – der Rückrundenauftakt ist der Union Gurten gelungen. Dank des aktuellen Erfolgslaufs konnte die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch Vorwärts Steyr in der Tabelle überholen und befindet sich aktuell auf einem ÖFB-Cup-Startplatz, dem erklärten Saisonziel. Am Wochenende müssen die Gurtner in Deutschlandsberg ran. Im Gegensatz zu den Innviertlern sind die Steirer im Frühjahr noch nicht in die Gänge gekommen und haben ihre bisherigen drei Begegnungen verloren. Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen haben die Jungen Wikinger Ried geholt, sie befinden sich im Moment in einer guten Form und wollen diese beim Auswärtsspiel gegen St. Anna wieder unter Beweis stellen.

In der OÖ-Liga kommt es am Freitag zum Spitzenspiel zwischen dem Drittplatzierten UFC Ostermiething und dem Tabellenzweiten Dietach. Eine schwere Aufgabe wartet am Wochenende auf die Mannschaft der Spielgemeinschaft Friedburg/Pöndorf. Diese muss am Samstag, 23. März, vor heimischem Publikum gegen den aktuellen Tabellenführer der OÖ-Liga, ASKÖ Oedt, ran.

