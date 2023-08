Swing-Konzert am Irghof für den guten Zweck

Im Zuge der beliebten Benefizkonzertreihe "Swing in the Fields" vom Rotary Club Braunau-Simbach gastieren am kommenden Freitag, 25. August, die "Bratislava Hot Serenaders" am Irghof in St. Georgen bei Obernberg. Einlass ist ab 17.30 Uhr, das Vorprogramm beginnt um 18.30 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Die 1991 gegründeten Bratislava Hot Serenaders gehören zu den renommiertesten Swing-Bands in Europa. In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden 17 Alben veröffentlicht. Die 20 Musiker waren bereits auf allen namhaften europäischen Swing- und Jazzfestivals zu Gast. Interpretiert wird Songmaterial von Musikgrößen wie Duke Ellington oder Paul Whiteman. Ergänzt wird das Programm um tschechische, slowakische und andere europäische Klassiker der Swing-Ära.

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Projekt Elco/Kico (Coaching und Beratung für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil) von pro mente zugute. Mehr unter www.irghof.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper