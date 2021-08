"Swing in the Fields": Benefizkonzert ganz im Zeichen von Ray Charles

Nach einem Jahr Covid-bedingter Pause findet am Freitag, 27. August, die Benefiz-Konzertreihe "Swing in the Fields" am Irghof heuer wieder statt. Die Lungau Bigband wird mit illustren Gästen eine mitreißende Hommage an Ray Charles auf die Bühne bringen. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt einem Sozialprojekt des Rotary Clubs Braunau zugute.