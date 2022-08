SVR und OÖN luden 800 Fans zu Heimspiel ein

32 Fußball-Nachwuchsvereine aus ganz Oberösterreich kamen am Sonntagabend zum Bundesligaspiel zwischen der SV Guntamatic Ried und der WSG Tirol in die Josko-Arena.

Die Union Taiskirchen drückte der SV Ried die Daumen. Bild: Streif

Eingeladen wurden die Nachwuchskicker, Vereinsfunktionäre und Begleitpersonen im Rahmen einer Kooperation zwischen der SV Ried und den Oberösterreichischen Nachrichten.

Anfeuerung von der Tribüne aus für die Rieder Fußballer Bild: Reinhard Schröckelsberger

"Es ist wirklich toll, dass so viele Mannschaften am Sonntagabend zu uns in die Josko-Arena gekommen sind. Damit wollen wir den jungen Fans die Stadionatmosphäre bei uns in Ried näherbringen. Wir hoffen natürlich, dass die Nachwuchskicker auf den Geschmack gekommen sind und bald wieder einmal zu einem Heimspiel der Rieder kommen werden", sagt SV-Ried-Marketingleiter Tim Entenfellner.

SVR-Marketingchef Tim Entenfellner, OÖN-Redakteur Thomas Streif Bild: Reinhard Schröckelsberger

"Es war für unsere jungen Spieler wirklich ein super Erlebnis. Für einige war es der erste Stadionbesuch überhaupt", sagt Nachwuchstrainer Johannes Karrer von der Union Taiskirchen, die mit 18 Spielern der U10- und U11-Mannschaft und sechs Betreuern ins Stadion kam.

Gut gefüllt war der Ost-Sektor in der Josko-Arena am Sonntagabend. Bild: Reinhard Schröckelsberger

Kleiner Wermutstropfen: Die Rieder verloren unglücklich mit 1:2. "Hoffentlich gewinnen wir dann bei der zweiten Auflage der gemeinsamen Fan-Aktion", sagt Marketingleiter Entenfellner. Diese ist im Laufe der Frühjahrssaison 2023 geplant.