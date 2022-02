Mit viel Selbstvertrauen steigen die Fußballer und das Betreuerteam der SV Guntamatic Ried heute gegen 16 Uhr in den Bus, der die Mannschaft nach Wolfsberg bringt. In Kärnten treffen die Innviertler am Samstag (17 Uhr) auf den Tabellendritten. Vier Runden sind im Grunddurchgang noch zu absolvieren, die SV Ried will den sechsten Platz, der zur Teilnahme an der Meistergruppe berechtigt, verteidigen. Der Vorsprung auf den Siebten beträgt drei Punkte.