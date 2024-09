SV Ried: Neuzugang Antonio Van Wyk landet am Donnerstag in Wien, am Freitag kommt Rapid 2 ins Innviertel

Rieder Jubel über den späten Siegestreffer am Sonntag in Amstetten

"Solche Siege geben viel Kraft", sagt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport der SV Guntamatic Ried, über den 3:2-Auswärtssieg am Sonntag in Amstetten. Die Rieder lagen schon mit 0:2 in Rückstand – Torhüter Andreas Leitner musste erstmals nach zehn Spielen wieder den Ball aus dem eigenen Tor holen. In der Schlussphase drehten die Innviertler das Spiel mit zwei Treffern zu ihren Gunsten. "Der unglaubliche Auswärts-Support unserer Fans in Amstetten war einmal mehr enorm. Das unterscheidet uns von allen anderen Mannschaften in der Liga. So etwas kann zusätzliche Kräfte freimachen", sagt Fiala. "Ich möchte mich für diese einzigartige Auswärtsunterstützung bedanken", sagte Trainer Maximilian Senft.

Durch den wichtigen 3:2-Auswärtssieg geht die SV Ried am Freitagabend (20.30 Uhr) als Tabellenführer in das Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Rapid. Die Wiener liegen mit zehn Punkten aus sechs Spielen auf einem soliden achten Tabellenplatz. "Fußballerisch hat Rapid 2 eine sehr hohe Qualität. Die Mannschaft ist sehr stark am Ball und spielt unbekümmert nach vorne. Ich gehe davon aus, dass die junge Mannschaft ihren Spielstil durchziehen wird", sagt Fiala. Defensiv sind die Wiener mit Sicherheit verwundbar, bisher kassierte Rapid 2 bereits zwölf Gegentreffer.

Einsatz von Grosse fraglich

Der Einsatz von Offensivspieler Mark Grosse ist fraglich. Der 25-Jährige war krank und stieg erst gestern wieder ins Mannschaftstraining ein. Ob Grosse im Kader steht, entscheidet sich wohl erst am Spieltag. Stürmer Saliou Sane wurde am Montag wegen eines Bandscheibenvorfalls im Krankenhaus Ried operiert. Der 32-Jährige fällt acht bis zwölf Wochen aus. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass der Deutsche im Herbst noch sein Comeback feiern wird.

Der Südafrikaner Antonio Van Wyk, der Anfang September einen Zwei-Jahres-Vertrag bei der SV Ried unterschrieben hat, landet am Donnerstag in Wien. Jetzt geht es noch um die Ausstellung der Rot-Weiß-Rot-Card. Fiala hofft, dass der 22-jährige Offensivspieler Ende kommender Woche ins Training einsteigen kann. Zuletzt hielt sich der Südafrikaner bei der zweiten Mannschaft von Stellenbosch fit. Ein Debüt ist aber frühestens nach der Länderspielpause am 18. Oktober vorstellbar.

Antonio Van Wyk landet am Donnerstag in Wien.

