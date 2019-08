SVR: Nach dem Flusstauchen soll heute Lafnitz "ins Schwimmen" kommen

Intensiv hat man sich bei der SV Ried auf das Auswärtsspiel am heutigen Freitag gegen Lafnitz vorbereitet. Anstoß ist um 19.10 Uhr. Anfang der Woche waren Mannschaft und Betreuerteam Flusstauchen beim Traunfall, damit soll der Teamgeist und der Zusammenhalt weiter gestärkt werden. Diese Eigenschaften sind auch heute Abend in der Steiermark gefragt.

Die Lafnitzer hatten mit zwei Siegen und einem Unentschieden einen ausgezeichneten Saisonauftakt und liegen in der Tabelle mit sieben Punkten auf dem dritten Platz, punktegleich mit dem Ersten, Austria Lustenau.

"Lafnitz ist ebenso wie Amstetten sehr gut in die Saison gestartet und wird mit viel Selbstvertrauen auftreten, sie haben gegen uns nichts zu verlieren. Die Steirer werden wieder sehr defensiv agieren. Wir werden die nötige Mentalität nach Lafnitz mitnehmen und versuchen, unser Spiel durchzubringen", sagt SV-Guntamatic-Ried-Trainer Gerald Baumgartner vor dem vierten Saisonspiel seiner Mannschaft.

Bajic trainiert wieder mit

Die Innviertler wollen nach dem 4:1-Heimsieg gegen Amstetten am vergangenen Sonntag nachlegen. Gute Nachrichten gibt es von Offensivspieler Ante Bajic. Der 23-Jährige, der sich im ersten Saisonspiel gegen Klagenfurt an der Schulter verletzte, trainierte am Mittwoch mit der Mannschaft mit. Ein Einsatz in Lafnitz kommt für Bajic aber wohl noch zu früh. Es scheint jedoch realistisch zu sein, dass Bajic beim Heimspiel gegen den GAK am Freitag, 23. August, wieder im Kader der Innviertler steht. Kelvin Arase, der als Kooperationsspieler von Rapid zur SV Ried wechselte, könnte heute Abend sein Debüt im SV-Ried-Trikot feiern.

Personell könnte sich bis zum 2. September – so lange hat das Sommer-Transferfenster in Österreich noch geöffnet – noch die eine oder andere Änderung ergeben.

Wie berichtet, soll Aris Saloniki Interesse an Kennedy Boateng bekundet haben. Auch Marco Grüll ist ein Spieler, der für Vereine, die noch Offensivkräfte benötigen, durchaus interessant sein könnte. Trainer und Sportdirektor Baumgartner konnte in den vergangenen Tagen mehrere "Testkandidaten" beim Training begrüßen. Bereits mehrere Einheiten absolvierten Ivan Kovacec, Nils Zatl und ein 18-jähriger Brasilianer, die OÖN haben berichtet.

Testspieler von PSV Eindhoven

Mit Bertalan Kun trainierte am Mittwoch ein 20-jähriger Ungar bei der SV Ried mit. Bis Juli stand Kun beim holländischen Traditionsverein PSV Eindhoven unter Vertrag. Dort spielte Kun seit 2011 und war in mehreren Jugendmannschaften aktiv. Zuletzt kickte der Mittelfeldspieler bei der zweiten Mannschaft von PSV Eindhoven.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at