Nicht mehr mit dabei war Arne Ammerer (24). Der Mittelfeldspieler kam als 14-Jähriger in die Nachwuchsakademie der Rieder und schaffte es bis in die Kampfmannschaft, wo er in den vergangenen zwei Jahren aber nur noch selten zum Einsatz kam. Jetzt wechselt Ammerer zu Zweitligist Amstetten. "Ich bedanke mich bei Arne Ammerer für seinen Einsatz für die SVR. Es fällt immer schwer, einen Spieler abzugeben, der den Weg von der Akademie bis zu den Profis gemacht hat.