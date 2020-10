SV Ried will zurück in die Erfolgsspur finden

Nach drei Bundesliga-Niederlagen in Serie wollen die Fußballer der SV Guntamatic Ried beim schweren Cup-Auswärtsspiel am Sonntag (17.15 Uhr, live auf ORF 1) gegen den Wolfsberger AC endlich wieder einen Erfolg einfahren. Die Kärntner sind nach der starken Vorsaison ebenfalls nicht gut in die Bundesliga-Saison gestartet und haben nach vier Spielen erst drei Punkte auf dem Konto. Im Cup geht es für beide Mannschaften neben dem Einzug in die dritte Runde darum, Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben in der Liga zu sammeln. „Es ist ein Cup-Match, das wollen wir unbedingt gewinnen, auch wenn es gegen ein starkes Team aus der Bundesliga geht“, gibt Kapitän Thomas Reifeltshammer die Marschroute vor.

„Wir freuen uns auf das Match und fahren mit einem positiven Gefühl hin“, sagt Trainer Baumgartner. Die Rieder machen sich am Samstag auf den Weg ins Lavanttal. Bei der SVR könnte Stürmer Sadam Sulley, der endlich die Spielerlaubnis erhalten hat, ein Debüt feiern

Video: Interview mit SV-Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer