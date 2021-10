SV Ried will Statistik ausblenden: "Verstecken uns gegen Austria nicht"

Als Tabellen-Fünfter tritt die SV Guntamatic Ried am Samstag um 17 Uhr auswärts gegen Austria Wien an. Die Wiener haben zwar einen Punkt weniger auf dem Konto, die Statistik spricht aber für die Austria: In bisher 85 Aufeinandertreffen in der Bundesliga konnte Ried 20 Spiele für sich entscheiden, 43 Mal siegten die Wiener – bei einer Gesamttorbilanz von 129 zu 74 für die Austria.