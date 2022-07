Durchaus positive Reaktionen gab es nach der 0:1-Auftaktniederlage der SV Guntamatic Ried vergangene Woche gegen Rapid. "Es war extrem bitter, wir hätten uns wirklich mehr verdient gehabt", sagte Trainer Christian Heinle am Mittwoch nach dem Training. Das Spiel ist aber längst abgehakt, am Samstag erwartet die Innviertler eine ganz andere Partie. Um 17 Uhr ist Aufsteiger Austria Lustenau zu Gast in der Josko-Arena.