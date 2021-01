SV Ried: Weiter Interesse an der Verpflichtung von Patrick Möschl

Am Samstag um 14 Uhr absolviert die SV Guntamatic Ried in der Josko-Arena gegen den FC Juniors OÖ das letzte Testspiel vor dem Bundesliga-Auftakt in einer Woche daheim gegen die Austria.

Bald wird es also ernst für Cheftrainer Miron Muslic und seine Mannschaft. Bei den intensiven Trainingseinheiten ist die Stimmung trotz des großen Konkurrenzkampfs gut, Muslic gibt lautstarke Kommandos, für gelungene Aktionen gibt es lobende Worte des Trainers.

Im Kader könnte es bis zum Ende der Transferperiode am 8. Februar noch zu der einen oder anderen Veränderung kommen. Am ehemaligen SV-Ried-Spieler Patrick Möschl, der bereits von Sommer bis Dezember bei der SVR mittrainierte, gibt es laut OÖN-Informationen nach wie vor großes Interesse. Der 27-Jährige, der unbedingt in der Winterpause bei einem Verein unterkommen möchte, würde ein Angebot der SV Ried mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit annehmen. In einem Interview Ende Oktober sagte Möschl: "Wenn wir uns einigen, würde ich gerne für meinen Herzensverein spielen."

Abnehmer für mehrere Spieler gesucht

Das Problem ist, dass der Kader der Rieder nach wie vor zu groß ist. Bisher hat mit Arne Ammerer, der nach Amstetten wechselte, erst ein Spieler den Verein verlassen. Dabei soll es aber nicht bleiben. Spieler mit einem laufenden Vertrag in der aktuellen Corona-Situation von der Gehaltsliste zu bekommen, ist aber alles andere als leicht.

Der spanische Stürmer Canillas, der schon unter Baumgartner nicht zum Einsatz kam, dürfte auch unter Muslic keine Perspektive mehr haben. Ein ähnliches Schicksal droht Seth Paintsil, mit dessen (Trainings-)Einstellung man bei der SV Ried alles andere als zufrieden sein dürfte.

Sollte man bei der SV Ried für den einen oder anderen Spieler einen Abnehmer finden, könnte auch noch ein klassischer Mittelstürmer kommen, zumal Sadam Sulley erneut mit Rückenproblemen zu kämpfen hat. Sollte sich für Sulley ein Abnehmer finden, würde man bei der SVR nicht ablehnen.

