SV-Ried-Weihnachtsfeier: "Die Richtung stimmt"

"Ich werde mich heuer kürzer halten als im vergangenen Jahr", sagte SV-Ried-Geschäftsführer Roland Daxl bei der Weihnachtsfeier des Vereins am Donnerstagabend. Im vergangenen Jahr hielt Daxl, wie berichtet, eine Brandrede und wies Gerüchte um finanzielle Schräglagen des Vereins vehement zurück. Mehr als 400 Gäste, Spieler, Betreuer, Mitarbeiter, die Akademie-Mannschaften, Mitglieder, Sponsoren und Medienvertreter kamen in den Oberbank Business Club der Rieder. "Nach dieser Herbstsaison kann man sagen, die Richtung stimmt. Wir werden alles unternehmen, um den eingeschlagenen Weg bis zum Ziel erfolgreich zu gehen", sagte Daxl. Damit meinte der SVR-Boss das Ziel Aufstieg in die Bundesliga. Lob und Tadel sprach Daxl in Richtung Fans aus. "Die Unterstützung ist sensationell, so etwas gibt es kein zweites Mal. Es kann aber nicht sein, dass Fans Mittel benötigen, die verboten und gefährlich sind", sagte Daxl. Er dürfte damit unter anderem pyrotechnische Gegenstände gemeint haben. Dem Verein koste das Vergehen der Fans jährlich einen Eurobetrag im fünfstelligen Bereich. "Ich wünsche dem Verein das Quäntchen Glück, um den Aufstieg zu schaffen. Vielleicht kann das Christkind ja dabei helfen", sagte Rieds Bürgermeister Albert Ortig.

Trainer Gerald Baumgartner machte, wie schon im OÖN-Interview, deutlich, wie er die Kaderplanung für den Aufstiegskampf anlegen will. "Das mit dem Spieler verkaufen, ist gestoppt, ich hoffe, dass das auf dem Tisch links neben mir gehört wurde", sagte Baumgartner mit einem Lächeln. Auf dem Tisch saßen die Vorstandsmitglieder.

Für die Profis der SV Ried geht es in die Winterpause, Trainingsstart ist am 7. Jänner.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at