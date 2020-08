Erst in den frühen Morgenstunden, um 1.45 Uhr, kehrten die Bundesliga-Fußballer der SV Guntamatic Ried am Samstag vom Cup-Spiel in Gleisdorf zurück. Gegen die Regionalliga-Mannschaft wurden die Innviertler, bei denen einige Spieler fehlten, über 120 Minuten voll gefordert. Acht Spieler, die in der Aufstiegssaison im Kader waren, begannen in Gleisdorf. Nach dem 1:1 musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen.