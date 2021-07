SV Ried und Union Gurten: Erreichen der zweiten Cuprunde ist "Pflicht"

In der ersten Runde des Uniqa ÖFB-Cups haben die Vertreter aus dem Bezirk Ried lösbare Aufgaben zugelost bekommen. Die SV Guntamatic Ried muss am Freitag, 16. Juli, auswärts gegen den Salzburger Regionalligisten Grödig antreten, Regionalligist Union Raiffeisen Gurten spielt am Samstag, 17. Juli, zu Hause gegen den Vorarlberger Klub FC Lustenau.