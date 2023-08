SV Guntamatic Ried und die OÖN laden zum Tag der Nachwuchsmannschaften ein

Zu einem spannenden Ausflug laden die SV Guntamatic Ried und die Oberösterreichischen Nachrichten Nachwuchsmannschaften am kommenden Freitag, 18. August, in die Innviertel-Arena ein. Die Rieder Fußballer hoffen dabei gegen den aktuellen Tabellenführer der Zweiten Liga, DSV Leoben, auf den ersten Saisonsieg. Anstoß ist um 18.10 Uhr.

Bei Interesse (Anmeldeschluss ist Mittwoch, 17. August, 17 Uhr) bitte per Mail an office@svried.at anmelden. Pro Verein werden maximal 30 Freikarten (aufteilbar auf Kinder und Erwachsene) vergeben. Bitte Ansprechperson und Mailadresse angeben. Falls mehr als 30 Tickets benötigt werden, können diese zum Preis von 18 Euro (Erwachsene) beziehungsweise drei Euro (Kinder) dazugekauft werden. Die Karten können dann am Spieltag am Infopoint Ost ab 17 Uhr abgeholt werden.

"Zuletzt wurde diese gemeinsame Aktion mit den OÖNachrichten von mehr als 500 Vereinsmitgliedern in Anspruch genommen. Wir freuen uns auch heuer wieder auf viele fußballbegeisterte Nachwuchsvereine aus Oberösterreich", sagt SV-Ried-Marketingleiter Tim Entenfellner.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif