SV Ried: Transfer von Stürmer Wilfried Eza wohl nur noch Formsache

Die intensiven Verhandlungen zwischen der SV Guntamatic Ried und dem armenischen Verein Ararat-Armenia über eine Verpflichtung des Mittelstürmers Wilfried Eza (26) dürften ganz kurz vor dem endgültigen Abschluss stehen. Seit mehreren Tagen bemühen sich die Vereinsverantwortlichen der Rieder mit Sportdirektor Wolfgang Fiala um den Stürmer von der Elfenbeinküste, die OÖN haben bereits am 11. August berichtet. Mit dem Spieler ist man sich einig, es gibt bereits einen unterschriebenen Vertrag. "Wir sind uns auch mit dem Verein, mit dem es eine sehr gute Gesprächsbasis gibt, über die Ablösemodalitäten einig. Es geht jetzt unter anderem nur noch um den obligatorischen medizinischen Test", sagte Fiala am Dienstag auf OÖN-Anfrage.

Auch die Rot-Weiß-Rot-Card, die als Arbeitsbewilligung notwendig ist, sei bereits beantragt. Sobald die letzten Formalitäten mit dem Verein von Eza geklärt seien, werde man den Transfer mit einer Presseaussendung offiziell verkünden, so der Sportdirektor. Der 26-Jährige erzielte für den FC Ararat-Armenia in bisher 76 Pflichtspielen 27 Treffer. Die Rieder hoffen, dass Eza auch im Innviertel zum Torjäger in der zweiten Liga wird. Der Ivorer wurde medial auch mit einem Wechsel zum Bundesligisten Austria Klagenfurt in Verbindung gebracht. Das Rennen dürften aber die Rieder machen.

Am kommenden Freitag gastiert die SV Ried im zweiten Auswärtsspiel der Zweitliga-Saison beim FC Liefering. Spielbeginn in der Red-Bull-Arena in Wals bei Salzburg ist um 18.10 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft hofft dabei auf den zweiten Saisonsieg. Am vergangenen Freitag besiegten die Rieder daheim den DSV Leoben durch Tore von Mark Grosse und Fabian Rossdorfer mit 2:0.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif