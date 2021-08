SV-Ried-Trainer vor Hartberg-Spiel: "Wollen dort gewinnen"

Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist die SV Guntamatic Ried sehr gut in die zweite Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg aus der Zweiten Liga gestartet. "Wir sind mit dem Saisonstart mit dem souveränen Sieg im ÖFB-Cup und den Heimerfolgen gegen Austria Wien und Admira Wacker wirklich zufrieden", sagt SVR-Trainer Andreas Heraf. Heute Abend gastieren die Innviertler beim TSV Hartberg. Wo die Steirer sportlich stehen, lässt sich anhand der ersten drei Spiele nur schwer einordnen. Einem sehr überzeugenden 2:0-Auftaktsieg auswärts bei Rapid folgten zuletzt zwei eher überraschende Niederlagen gegen Altach und Klagenfurt.

"Hartberg ist unglaublich gut in die Saison gestartet, die zwei Niederlagen im Anschluss hätte ich ehrlich gesagt eher nicht erwartet. Sie haben den Anspruch, unter die ersten sechs zu kommen, diese Qualität besitzt diese Mannschaft mit Sicherheit", sagt Heraf und fügt hinzu: "Auch wenn die Bilanz aus der vergangenen Saison für uns spricht, ist Hartberg in der Favoritenrolle, wir wollen aber gewinnen und etwas mitnehmen." Die Rieder sind gestern Nachmittag bereits in die Steiermark gereist, wo heute am Vormittag eine kurze Aktivierungseinheit auf dem Programm steht. Personell kann das Rieder Trainerteam aller Voraussicht nach aus dem Vollen schöpfen. Marcel Ziegl kehrt nach einer Knöchelverletzung in den Kader zurück. Auch ein Einsatz von Stürmer Seifedin Chabbi, der Anfang der Woche, wie berichtet, wegen einer Schulterverletzung nicht mittrainieren konnte, heute Abend ist sehr wahrscheinlich. Nach dem Hartberg-Spiel müssen die Rieder zu Angstgegner Rapid, wo man in der Liga in 41 Spielen noch nie gewinnen konnte, ehe es in Ried am 29. August zum OÖ-Derby gegen den LASK kommt.

4000 Karten bereits verkauft

Für das Schlagerspiel gegen den LASK wurden laut SVR-Marketing Tim Entenfellner bisher bereits mehr als 4000 Karten verkauft. "Wir rechnen mit einer ausverkauften Josko-Arena und ersuchen die Fans darum, sich rasch Tickets im Vorverkauf zu sichern", sagt Entenfellner. Stehplätze gibt es ausschließlich in der Geschäftsstelle der SV Ried zu kaufen.