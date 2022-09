In der zehnten Runde der Fußball-Bundesliga kommt es am Sonntag (14.30 Uhr) in Ried zu einem echten "Kellerduell". Die SV Guntamatic Ried, derzeit Vorletzter, trifft daheim auf den Tabellenletzten Altach. Beide Mannschaften haben nach neun Runden erst fünf Punkte auf dem Konto. Der Druck für beide Trainer ist groß. In Altach sitzt mit Miroslav Klose ein Fußballweltmeister und WM-Rekordtorschütze auf der Bank.