SV-Ried-Sportchef Fiala: "Dass wir in einer Drucksituation sind, ist klar"

Mit welchem Gefühl geht die SV Guntamatic Ried in die 78 Tage lange Winterpause, die nach dem Heimspiel gegen Stripfing am 6. Dezember beginnt? Diese Frage wird in den letzten drei Zweitligaspielen in der Herbstsaison entschieden. Die Ausgangslage lässt den Rieder Kickern nicht viel Spielraum für negative Ergebnisse. Der Rückstand auf den Tabellenführer Admira Wacker beträgt fünf Punkte.