SV Ried setzt Klagenfurt mit hart erkämpften 1:0-Heimsieg unter Druck

Ein Spiel auf Augenhöhe mit vielen Zweikämpfen, aber wenig Torraumaktionen lieferten sich die SV Ried und Austria Lustenau am Freitagabend. In der 28. Minute spielte Marco Grüll einen scharfen Ball in Richtung Tor. Mit Hilfe von Lustenau Torhüter Dominik Stumberger kullerte der Ball irgendwie über die Linie. Grüll war es nach dem Spiel egal, ob ihm das Tor anerkannt wird oder nicht. "Das ist unwichtig, für uns zählen nur die drei Punkte. Ich glaube, wir waren alle froh, wie der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen hat, weil jeder von uns gekämpft hat bis zum letzten Moment", sagte Grüll. Kurz vor der Halbzeit verhinderte Kapitän Thomas Reifeltshammer mit einer überragenden Abwehraktion ein Tor von Lustenau-Stürmer Ronivaldo.

Immer wieder war Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer (hier im Zweikampf mit Ronivaldo) zur Stelle Bild: GEPA pictures/ Manfred Binder

In der Schlussphase drängten die Lustenauer auf den Ausgleich, die Rieder ihrerseits spielten die Kontermöglichkeiten nicht sauber zu Ende. Nach 94. Minuten pfiff Schiedsrichter Sebastian Gishamer das Match ab - zur Erleichterung der rund 2900 Zuschauer. "Spielerisch war das alles andere als überzeugend, aber für uns zählt jetzt nur dieser hart umkämpfte Punkt. Lustenau hat es sehr gut gemacht", sagte Reifeltshammer nach dem Match.

"Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Ich drücke Ried die Daumen, dass der Aufstieg heuer gelingt. Ihr hättet euch das im dritten Anlauf verdient", sagte Lustenau-Trainer Roman Mählich nach dem Spiel im Talk im Rieder Oberbank Business Club.

Mit dem 1:0 vergrößerte die SV Ried den Vorsprung auf Austria Klagenfurt auf sechs Punkte. Damit stehen die Kärntner beim morgigen Auswärtsmatch in Liefering bereits etwas unter Zugzwang. "Wir werden vielleicht mit einem Auge kurz auf dieses Spiel schauen, aber wichtiger ist die Regeneration und eine möglichst gute Vorbereitung auf unser nächstes Match gegen Amstetten", sagte SVR-Spieler Manuel Kerhe.

Video: Die Mannschaft feierte nach dem Sieg mit den Fans