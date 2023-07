SV Ried: Planung des Kaders geht in die finale Phase

Nach dem Trainingslager vergangene Woche in Windischgarsten mit anschließendem freien Wochenende kehrten die Rieder Fußballer am Montag in das Trainingszentrum beim Klaus-Roitinger-Stadion zurück. Am Vormittag standen Einheiten in der Kraftkammer auf dem Programm, um 15.30 Uhr wurde am Platz trainiert. "Das Trainingslager war extrem positiv. Unser Dank gilt dem Verein, der uns eine Vorbereitung auf einem derart hohen Niveau trotz des Abstiegs ermöglicht.