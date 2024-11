SV Ried: Personalsorgen vor dem Auswärtsspiel gegen Sturm Graz II

Einen echten Traumstart legte die SV Guntamatic Ried in der zweiten Liga hin. Fünf Spiele, fünf Siege lautete die stolze Bilanz zu Beginn. Davon spricht derzeit niemand mehr, die Zeiten haben sich geändert. Nach zwölf gespielten Runden sind die Rieder Zweiter, der Rückstand auf Admira Wacker beträgt fünf Punkte. Aus den vergangenen sieben Spielen holten die Rieder nur zwei Siege und kassierten drei Niederlagen. Zwei Spiele endeten mit einem Unentschieden. In dieser "Formtabelle" liegen die Rieder nur auf dem zehnten Platz. Am vergangenen Freitag unterlag die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft in einem vom Niveau her sehr überschaubaren Spitzenspiel dem Tabellenführer Admira Wacker mit 0:1.

Der Druck vor dem schweren Auswärtsspiel am Samstag (20 Uhr) gegen Sturm Graz II ist beträchtlich. Die zweite Mannschaft des amtierenden Meisters und Cupsiegers ist seit acht Spielen (vier Siege, vier Niederlagen) ungeschlagen und hat dabei auch den Tabellenführer Admira Wacker mit 3:1 geschlagen. Die Innviertler müssen aufpassen, den Anschluss an den Tabellenführer, wie schon vergangene Saison, nicht zu verpassen.

Zum Vergleich: In der vergangenen Spielzeit betrug der Rückstand der Rieder auf den GAK bereits elf Punkte. In den Foren und sozialen Netzwerken ist die Kritik an Senft groß. Der Ried-Trainer muss sich, wie schon in den vergangenen Wochen, erneut mit gröberen Verletzungssorgen herumschlagen. David Bumberger (Leistenverletzung) wird am Samstag, wie schon gegen Admira Wacker, fehlen.

Wohlmuth, Grosse, Bajic fraglich

Der Einsatz von Ante Bajic, der nach wie vor mit den Nachwirkungen einer langwierigen Mandelentzündung kämpft, ist fraglich. Als wäre das nicht schon genug, bangt Senft auch um den Einsatz der beiden wichtigen Leistungsträger Fabian Wohlmuth (Außenband) und Mark Grosse. Beide sind angeschlagen. Grosse (muskuläre Probleme) fehlte gestern beim Training, auch heute wird er laut OÖN-Informationen noch pausieren. Positiv ist, dass Jonas Mayer, Wilfried Eza und Antonio Van Wyk wieder fit sind.

