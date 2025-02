SV Ried: Neuer "Wirtschaftsboss" kommt wohl nur bei einem Aufstieg

Im Juni 2024 trat Thomas Ohrhallinger aus Suben die Nachfolge von Rainer Wöllinger als Geschäftsführer Wirtschaft bei der SVR an. Rund acht Monate später und noch vor dem Frühjahrsauftakt der Zweiten Liga am 23. Februar gab der Verein gestern in einer Presseaussendung bekannt, dass der 41-Jährige im Einvernehmen mit dem Vorstand seine Funktion mit 31. März zurücklegt. Als Gründe wurden private und familiäre Gründe angegeben.