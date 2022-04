SV Ried mit wichtigem Spiel gegen Hartberg

Diese Frage wird am Samstagnachmittag (17 Uhr) beim Heimspiel in der Josko-Arena gegen den TSV Hartberg beantwortet.

Mit einem Erfolg würden die Rieder nicht nur die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe verteidigen, sondern zudem einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Karten gibt es in der Geschäftsstelle der SV Ried und online unter www.svried.at