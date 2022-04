SV Ried lädt im Stadion zum Familientag

In Zusammenarbeit mit der OÖ Familienkarte bietet die SV Ried ein spezielles Ticketangebot: Ein Erwachsener zahlt den regulären Eintritt, alle anderen auf der Familienkarte eingetragenen Personen erhalten freien Zutritt. Die Familientickets sind in der SVR-Geschäftsstelle und an den Abendkassen erhältlich.