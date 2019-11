SV Ried könnte am Sonntag Uralt-Rekord knacken

Kann die SV Guntamatic Ried den Erfolgslauf von sieben Spielen in Serie nach der Länderspielpause fortsetzen? Die Antwort darauf gibt es am kommenden Sonntag (10.30 Uhr) im letzten Heimspiel des Jahres gegen den FC Dornbirn.

Der Aufsteiger aus Vorarlberg ist bisher eines der Überraschungsteams der Liga und liegt mit 21 Punkten derzeit auf dem vierten Platz. In 14 Spielen blieb Dornbirn elf Mal ohne Niederlage.

Das Spiel in der Josko-Arena ist überhaupt erst das zweite Duell der beiden Teams. 2010 setzte sich die SV Ried im Achtelfinale des ÖFB-Cups durch zwei Tore des Spaniers Jonathan Carril mit 2:0 durch. Kapitän Thomas Reifeltshammer warnt vor dem Aufsteiger. "Dornbirn ist eine eingespielte Mannschaft. Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, um zu gewinnen. Natürlich möchten wir den Rekord mit dem achten Sieg in Serie brechen", sagt Reifeltshammer.

Trainer Gerald Baumgartner kann gegen Dornbirn wieder auf Balakiyem Takougnadi zurückgreifen, auch Innenverteidiger Kennedy Boateng ist wieder voll fit. Ob der Langzeitverletzte Ante Bajic im Kader stehe, werde sich erst kurz vor dem Spiel entscheiden. "Er macht schon einen sehr guten Eindruck im Training", sagt Baumgartner. Der angeschlagene Manuel Kerhe wird gegen Dornbirn einmal mehr auf die Zähne beißen.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at