SV Ried klammert sich an ein Fußballwunder

Wie geht es bei der SV Guntamatic Ried im Falle eines erneuten Abstiegs in die zweite Liga weiter? Geschäftsführer Rainer Wöllinger, Sportvorstand Wolfgang Fiala, Sportdirektor Thomas Reifeltshammer

War es das schon für die SV Ried? Diese Frage beschäftigt seit der bitteren 0:1-Heimniederlage am Freitagabend gegen Altach die Anhänger der Innviertler Fußballer. Die Chancen sind gering, das weiß man auch im Verein. Freilich wird man, solange die theoretische Chance lebt, alles versuchen, ein (kleines) Fußballwunder zu schaffen. Am Freitagabend spielt Ried in Hartberg, während Altach daheim gegen Austria Lustenau spielt.