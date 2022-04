SV Ried: Kehrt mit Christian Heinle jetzt endlich Kontinuität ein?

Ruhige Osterfeiertage? Für die Verantwortlichen bei der SV Guntamatic Ried kann man diese Frage mit einem klaren "Nein" beantworten.

Nach der unglücklichen 2:3-Heimniederlage gegen Tirol nahmen die Dinge am langen Wochenende – wieder einmal – ihren Lauf. Nicht einmal vier Monate hieß der Cheftrainer Robert Ibertsberger, die OÖN haben berichtet.

Der Trainerverschleiß in Ried ist seit Jahren enorm, Kontinuität sieht völlig anders aus. Egal, ob der Trainer Miron Muslic, Andreas Heraf oder eben Ibertsberger hieß. Bei der Trainervorstellung verwendeten die Vereinsverantwortlichen meist ähnliche Formulierungen. Von "langfristiger und bester Lösung" war die Rede. Geblieben ist davon nicht sehr viel, das Gegenteil war und ist der Fall.

Bis auf den Aufstiegstrainer Gerald Baumgartner hat sich in den vergangenen Jahren kein Trainer eine ganze Saison durchgehend auf dem "Rieder Schleuderstuhl" gehalten. Vor Baumgartner, der von Jänner 2019 bis November 2020 Trainer war, gelang dies zuletzt Michael Angerschmid. Der aktuelle Co-Trainer von Eintracht Frankfurt war von Dezember 2012 bis Mai 2014 Cheftrainer der Rieder. Hätte Ried durch den späten Ausgleichstreffer von Sturm Graz in der letzten Runde des Grunddurchgangs nicht die Meistergruppe hauchdünn verpasst, würde man jetzt wohl kaum über einen Trainerwechsel sprechen. Allerdings waren die Leistungen in der Qualifikationsgruppe, in der es um das sportliche Überleben in der Bundesliga geht, bisher zu schwach. Lediglich vier Punkte aus fünf Spielen, das reicht nicht, vor allem die Heimspiele geben Anlass zu großer Sorge. Der Vorsprung auf den Tabellenletzten beträgt lediglich vier Zähler, nach der Punkteteilung waren es noch acht gewesen, die Tendenz spricht nicht für die SVR. Ried befindet sich mitten im Abstiegskampf.

Abwarten hätte die Lage womöglich weiter verschärft

Daher war der erneute Trainerwechsel für Insider keine große Überraschung. In mehreren Krisengesprächen ist man an den Feiertagen zu dem Entschluss gekommen, einen neuen Impuls setzen zu wollen. Die Entscheidung im Vorstand dürfte, wie in Ried üblich, einstimmig gewesen sein. Ob ein erneuter Trainerwechsel die richtige Entscheidung war, wird sich erst zeigen. Im Verein war man sich aber über einen erneuten Trainerwechsel einig, daher ist der Zeitpunkt der richtige. Vor den so wichtigen Spielen weiter abzuwarten, obwohl man nicht mehr von der Lösung Ibertsberger überzeugt gewesen wäre, hätte die Lage möglicherweise noch verschärft. Lange hat man dem 45-jährigen Salzburger, der bereits von 2010 bis 2017 als Leiter der Nachwuchsakademie für die Rieder arbeitete, freilich nicht Zeit gegeben.

Wunschkandidat der Fans

Aber im Abstiegskampf, in dem man als kleinerer Verein aufgrund des Ligaformats mit Punkteteilung in fast jeder Saison steckt, haben es Trainer noch schwerer als sonst.

Mit Christian Heinle übernimmt jetzt der Wunschkandidat vieler Fans. Auch bei der Mannschaft und im Vorstand genießt der Grieskirchner großes Vertrauen. Bereits im Herbst betreute er die SV Ried durchaus erfolgreich – allerdings nur interimistisch.

Wäre Heinle damals schon für den nächsten Lehrgang für die UEFA-Pro-Lizenz aufgenommen gewesen, dann hätte man Ibertsberger wohl gar nicht geholt. Jetzt hat Heinle die Aufnahmeprüfung geschafft. Obwohl die eineinhalb Jahre lange Trainerausbildung erst im Sommer startet, darf der 37-Jährige jetzt ein Bundesligateam als Cheftrainer übernehmen.

Clemens Zulehner (links) und Christian Heinle (rechts) bleiben, Robert Ibertsberger musste am Dienstag seinen Hut als Ried-Trainer nehmen. Bild: SVR/Schröckelsberger

Gerne wurde in der Vergangenheit von Vereinsseite das Argument "der dauerhaften Weiterentwicklung" der Mannschaft ins Treffen gebracht. Mit einer ständigen Rochade auf der Position des Trainers ist eine solche aber nur schwer möglich. Unter dem Strich zählen im Profifußball – vor allem im beinharten Abstiegskampf – die Punkte. Diese werden in den kommenden zwei Spielen gegen Tirol und Admira Wacker benötigt, um einigermaßen beruhigt zum Cupfinale nach Klagenfurt fahren zu können. Heinle hat als Interimstrainer seine Qualitäten bereits einmal bewiesen, die Mannschaft und das Trainerteam hat er auf seiner Seite.

Langfristige Lösung?

Der Verein betont, dass man über die Saison hinaus, selbst im Abstiegsfall, auf Heinle setzt. An diesen Worten wird man sich unter Umständen messen lassen müssen. Beständigkeit würde der SVR guttun, vielleicht ist Heinle ja tatsächlich der richtige Mann am richtigen Ort.