SV Ried ist auf der Suche nach einem Top-Stürmer

Nur einen Punkt aus den zwei Auftaktspielen gegen Klagenfurt und Austria Lustenau. Diese magere Bilanz will die SV Guntamatic Ried am kommenden Sonntag (10.30 Uhr) beim Heimspiel gegen die bisherige Überraschungsmannschaft der Saison, Amstetten, verbessern. Die Niederösterreicher sind das einzige Team in der 16er-Liga, das beide Spiele für sich entscheiden konnte. Die kompakten, kampfstarken und von Trainer Jochen Fallmann sehr gut eingestellten Amstettner haben in der Josko Arena nichts zu verlieren und können befreit aufspielen.

Video: Interview mit SVR-Kapitän Thomas Reifeltshammer.

"Haben super Reaktion gezeigt"

Anders die Situation bei den Innviertlern. Kapitän Thomas Reifeltshammer ist zuversichtlich: "Der Druck auf uns war schon nach der Heimniederlage gegen Klagenfurt groß. Wir sind selbstkritisch genug und wissen, dass so eine Leistung wie in der ersten Runde einfach viel zu wenig ist. Die Mannschaft hat aber in Lustenau eine super Reaktion gezeigt", sagt Reifeltshammer im OÖN-Gespräch.

Die durchaus aufgeheizte Stimmung nach der Auftaktniederlage gegen Klagenfurt habe ihn überrascht, so der Abwehrspieler.

"Für die Unmutsäußerungen oder Pfiffe habe ich vollstes Verständnis, aber da waren schon sehr heftige Beleidigungen dabei. Das war auch für die neuen Spieler durchaus überraschend. Wie auch immer, es liegt an uns, jetzt gegen Amstetten mit einem Heimsieg die richtige Antwort zu geben", sagt der 31-Jährige.

Lob für neuen Co-Trainer Heraf

Für den neuen Co-Trainer Andreas Heraf hat Reifeltshammer viele lobende Worte. "Die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam und der Mannschaft ist Top. Heraf ist ein absoluter Fachmann, man merkt, dass er viele Spieler im Nachwuchsbereich weiterentwickelt hat und Cheftrainer war. Er ist ein akribischer Arbeiter, der sich auch bei Standards viel einfallen lässt", so der Kapitän.

Trainer und Sportdirektor Gerald Baumgartner erwartet sehr aggressive Gäste aus Amstetten. "Sie werden defensiv auftreten und auf Konter spielen, besonders aufpassen müssen wir auch bei Standardsituationen. Es wird ein sehr intensives Spiel", warnt Baumgartner vor dem Tabellenführer aus dem Mostviertel.

Nicht mit dabei sein wird der an der Schulter verletzte Ante Bajic. Dieser wird wohl frühestens in zwei Wochen wieder zur Verfügung stehen. Ivan Kovacec, Nils Zatl und ein junger Brasilianer waren auch beim Vormittagstraining am Donnerstag als Testspieler noch mit dabei.

"Suche nach einem Torjäger"

Grundsätzlich ist es sehr wahrscheinlich, dass die Rieder auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden. Keine leichte Suche: Gesucht wird vor allem ein treffsicherer Stürmer, der auch finanziert werden kann. "Wir sind auf der intensiven Suche nach einem Torjäger. Dem Verein werden sehr viele Spieler angeboten, aber wir wollen unbedingt einen Stürmer mit viel Qualität", sagte SV-Ried-Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt am Donnerstag im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at