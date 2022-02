SV Ried gegen WSG Tirol: Kassen ab 15 Uhr geöffnet

Heute empfängt die SV Guntamatic Ried um 17 Uhr die WSG Tirol.

Rund 2300 Tickets, inklusive Dauerkarten, waren bis gestern Mittag verkauft. "Die Tageskassen sind ab 15 Uhr geöffnet. Wir hoffen, dass mindestens 3000 Fans kommen. Die Mannschaft benötigt in der so wichtigen Endphase des Grunddurchgangs die lautstarke Unterstützung von den Rängen", sagt Entenfellner. Nach dem Spiel können die Fans Karten für das Cup-Halbfinalheimspiel am 1. März gegen Hartberg kaufen.