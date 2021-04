SV Ried erhält Lizenz ohne Auflagen in erster Instanz

Es sind erfreuliche Nachrichten für die SV Guntamatic Ried. Nach den zwei Auftaktsiegen im Qualifikationsdurchgang der Fußball-Bundesliga gegen Hartberg und Admira Wacker wurde den Riedern am Dienstag die Lizenz für die Saison 2021/2022 in erster Instanz ohne Auflagen erteilt.

"Bestätigung unserer Arbeit"

"Es freut uns sehr, dass wir die Lizenz für die Bewerbe der Bundesliga auch in diesen schwierigen Zeiten wieder in erster Instanz und ohne Auflagen erhalten haben. Das bestätigt unsere sorgfältige und gewissenhafte Arbeit. Wir möchten uns auch bei dieser Gelegenheit bei allen unseren Sponsoren aufrichtig bedanken, die uns in diesem und auch in den vergangenen Jahren immer die Treue gehalten haben. Sie sind die wichtigste Basis für den Fortbestand des Profifußballs in Ried", sagt SVR-Finanzvorstand Roland Daxl.

Ried empfängt Hartberg

Am kommenden Samstag wollen die Rieder Fußballer gegen Altach den nächsten Schritt im Abstiegskampf setzen. "Mit dem Selbstvertrauen aus den vergangenen beiden Spielen kann es für uns nur eine Richtung geben: Wir wollen wieder drei Punkte holen", sagt SV-Ried-Routinier Marcel Ziegl, der gegen die Admira einen sehenswerten Treffer erzielte.