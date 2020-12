SV Ried: Einsatz von Torhüter Samuel Sahin-Radlinger am Samstag ungewiss

Es war eine ungewöhnlich kurze Presseaussendung, die gestern von der SV Guntamatic Ried an die Redaktionen vor dem Heimspiel gegen Altach am Samstag (17 Uhr) geschickt wurde. Eigentlich geht es in den Zitaten immer um das vergangene und das kommende Spiel. Die 0:3-Niederlage am Sonntag gegen den LASK wurde dieses Mal aber nur mit einem Satz erwähnt. "Das Spiel haben wir analysiert und ist abgehakt", wird Ante Bajic zitiert.

Wahrscheinlich ist das auch die richtige Herangehensweise, denn gegen den LASK waren die Rieder über die gesamte Spielzeit völlig unterlegen, nach vorne ging so gut wie nichts. Allerdings haben sich die Rieder in den drei Spielen zuvor mit sieben Punkten eine gute Ausgangsposition für die letzten beiden Partien in diesem Jahr erarbeitet. "Es ist eines der wichtigsten Spiele im Herbst", sagt SVR-Cheftrainer Gerald Baumgartner, der möglicherweise auf Stammtorhüter Samuel Sahin-Radlinger verzichten muss. "Sahin-Radlinger hat muskuläre Probleme, wir holen uns eine zweite ärztliche Meinung ein", sagte Baumgartner im OÖN-Gespräch. Es sei möglich, dass der Torhüter gegen Altach fehlt. Hingegen könnte Stürmer Sadam Sulley nach einer Rückenverletzung in den Kader zurückkehren.

Altach in der Krise

Die Vorarlberger stecken in der Krise. In den vergangenen sechs Spielen konnte Altach lediglich ein Unentschieden holen, im ÖFB-Cup verlor Altach gegen den Drittligisten Vienna. In der Liga ist die Mannschaft von Trainer Alex Pastoor seit vier Spielen ohne Sieg. Kein Wunder, dass die Stimmung beim Tabellenletzten angespannt ist. "Ich habe die Schnauze voll", sagte Trainer Pastoor zuletzt nach der 0:4-Blamage gegen St. Pölten. Mit einem Sieg könnte die SV Ried den Vorsprung auf den Tabellenletzten bereits auf acht Punkte ausbauen. Altach hingegen könnte mit einem Erfolg den Rückstand auf Ried auf zwei Punkte reduzieren.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at