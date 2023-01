SV Ried: Einige Akteure spielten sich in der Vorbereitung in den Fokus

Am Dienstag kehrten die Fußballer der SV Ried aus dem sonnigen Trainingslager in Belek, Türkei, ins kalte und trübe Innviertel zurück. "Die Umstellung fällt gar nicht so leicht", sagt SV-Ried-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer mit einem Lachen. "Wir hatten wirklich die ganze Woche absolute Top-Bedingungen. Wir haben auch bei den beiden Testspielen einen Schritt nach vorne gemacht, vor allem beim Spiel gegen den Ball.