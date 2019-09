SV Ried dreht Derby in Linz und feiert den dritten Sieg in Serie

Nach neun Minuten gingen die Linzer durch einen Elfmeter-Treffer von Martin Kreuzriegler auf der Gugl in Führung. Mit 1:0 ging es in die Pause. Anschließend übernahmen die Rieder das Kommando und drehten das Match durch Treffer von Marcel Ziegl (59. Minute) und Manuel Kerhe (61. Minute) innerhalb von nur 120 Sekunden. Der eingewechselte Ivan Kovacec (66. Minute) machte nach mustergültiger Vorarbeit von Marco Grüll das 3:1. Die Linzer kamen durch Kreuzriegler (69. Minute) noch einmal auf 2:3 heran, die Rieder brachten die Führung dann aber über die Zeit.

Für die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner war es nach dem 3:1-Heimsieg gegen den FC Juniors OÖ und dem 4:3-Cupsieg in Steyr der dritte Derby-Sieg in Folge. In der Tabelle rückten die Rieder auf den zweiten Platz vor. Steyr leistete beim 1:1 gegen den Tabellenführer Austria Klagenfurt Schützenhilfe. Der Rückstand auf die Kärntner beträgt nur noch zwei Punkte. Am kommenden Freitag gastiert Vorwärts Steyr um 19.10 Uhr in der Josko-Arena in Ried.