SV Ried: Auftakt am 3. Jänner

Schafft die SV Guntamatic Ried den Sprung unter die Top-Sechs und damit in die Meistergruppe? Die Chancen für den Tabellensechsten sind nach den starken Leistungen in den vergangenen Wochen intakt. Entscheiden wird sich das in den vier noch ausstehenden Spielen zwischen 12. Februar und 5. März 2022.

Mit der Vorbereitung für die Frühjahrssaison starten die Rieder Kicker unter dem neuen Trainer Robert Ibertsberger am Montag, 3. Jänner, um 15 Uhr im alten Rieder Stadion. Das erste Testspiel ist für Samstag, 15. Jänner, 14 Uhr gegen Zweitligist Vorwärts Steyr geplant. Am Samstag, 22. Jänner, 14 Uhr testet die SV Ried gegen die Juniors Oberösterreich. Das voraussichtlich letzte Aufbauspiel bestreiten die Rieder am Freitag, 28. Jänner, 14 Uhr gegen Amstetten. Alle drei Testpartien finden im Leichtathletik-Stadion statt. Das erste Pflichtspiel 2022 ist das Cup-Viertelfinal-Heimspiel am Freitag, 4. Februar gegen Austria Klagenfurt.