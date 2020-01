SV Guntamatic Ried: Ronivaldo-Transfer vom Tisch

Intensiv bemühte sich die SV Guntamatic Ried in den vergangenen Tagen und Wochen um eine Verpflichtung des Austria-Lustenau-Torjägers Ronivaldo. Der 30-Jährige war der Wunschkandidat der Innviertler. Daraus wird aber nichts. "Wir haben gestern erfahren, dass sich Ronivaldo einen Leistenbruch zugezogen hat. Somit ist eine Verpflichtung für uns derzeit mehr oder weniger vom Tisch", sagte SV-Ried-Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt am Samstagnachmittag im OÖN-Gespräch.

"Das ist natürlich sehr bitter", so Schmidt. Somit geht die Suche nach einem Stürmer weiter, man beginne nicht bei Null, sagt Schmidt. "Es gibt mehrere Spieler, die unser Trainer und Sportdirektor Gerald Baumgartner im Visier hat", so Schmidt. Zuletzt war der Name Marko Kvasina zu hören. Beim Trainingsauftakt am vergangenen Dienstag sagte Baumgartner, dass Kvasina ein sehr interessanter Spieler und einer der Kandidaten für eine Verpflichtung sei, die OÖN haben berichtet.

Als Testspieler trainierte diese Woche der kroatische Mittelstürmer Kresimir Kovacevic, der derzeit beim kroatischen Zweitligaverein NK Kustosija Zagreb unter Vertrag steht - mit. Der 25-Jährige spielte in Österreich bereits für Bundesligist TSV Hartberg.