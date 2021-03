SV Guntamatic Ried mit Granit aus Schärding

Auch in der Josko-Arena wird das Innviertler Unternehmen entsprechend sichtbar sein. "Es ist für uns alle eine sehr große Freude, dass wir mit Schärdinger Granit eines der traditionsreichsten Unternehmen aus dem Innviertel als Partner gewinnen konnten", sagt SVR-Präsidiumsmitglied Thomas Gahleitner.

Die Basis für eine starke und regionale Partnerschaft sei geschaffen, so Gerhard Altendorfer, Vorstand der Schärdinger Granit. Im Zusammenspiel mit der Arbeit des neuen Vorstands der SV Ried sei diese neue Kooperation ein gemeinsamer und richtungsweisender Schritt in eine "neue Zukunft", so Altendorfer.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.