Superhelden und Musik beim NYC-Musikmarathon in Mattighofen

Das wird ein Fest! Blues, Big-Band, Jazz, Soul, Funk, Gespräche und Kulinarik: Der 12. Internationale NYC-Musikmarathon verspricht wieder ein buntes Programm.

Schon der Eröffnungsabend wird spannend. Am 9. August dreht sich alles um Literatur, Musik und den Superhelden "Onkel Franz" von Klaus Ranzenberger. Initiator Gernot Bernroider spielt mit seinem internationalen Ensemble "Culturessence", das Gasthaus Badhaus tischt auf, Künstlerin Sabine Nessling zeigt einige "Superhelden" aus dem Bezirk und Welle-1-Moderatorin Antonia Alexa Georgiew erzählt über sich.

Doch auch an den Folgetagen wird es abwechslungsreich. Die zweimaligen Gewinner des European Blues Awards aus Dänemark, The Blues Overdrive, treten bei der Blues-Power-Night am 10. August auf, klassische Big-Band-Musik gibt es am Abend darauf zu hören, wenn die Ferry Ilg Big-Band ihr Können zeigt.

Beim Familienmusiktag, heuer am Samstagvormittag, 12. August, ist Musical-Star Gernot Kranner mit seinem Kinder-Mitmach-Musical, den "Bremer Stadtmusikanten", vor Ort. Das Konzert am Vormittag spielt heuer das Vöcklabrucker Duo Andyman am Sonntag, 13. August, ab 11 Uhr.

Herausragend auch die Jazz-, Funk- und Soul-Night am Samstag, 12. August, mit Hubert Gredler, Chanda Rule, Mickylee und der Organ-Band rund um Simon Plötzeneder. Ganztägige Musikworkshops für Jazz- und Popularmusik-Einsteiger und Fortgeschrittene dürfen auch heuer nicht fehlen.

Anmeldungen, Karten und genaue Infos online unter nycmusikmarathon.com, Karten gibt es auch in der Stadttrafik Mattighofen.

