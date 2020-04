Super läuft es für Tankstellen nicht

Die Coronakrise trifft auch Tankstellen hart, das Virus drückt die Rohöl- und Spritpreise. Obwohl sie offen halten dürfen, kämpfen sie mit enormen Umsatzeinbrüchen. Schlimm auch für die Braunauer Betreiber, denen die vielen Tanktouristen aus dem benachbarten Bayern wegen der Grenzschließung ausbleiben. Doch während Benzin so günstig wie schon lange nicht mehr ist, ist der Preis in der Stadt Braunau nach wie vor heiß – zumindest heißer als anderswo.

So kostet in Ried dieser Tage eine 40-Liter-Tankfüllung um bis zu vier Euro weniger als in Braunau. „Wollen die Tankfirmen in Braunau den Ausfall der deutschen Tankkunden mit höheren Preisen ausgleichen?“, fragt ein OÖN-Leser. Gute Frage, schwierige Antwortfindung.

Treibstoff nur Frequenzbringer

Fakt ist: „Wer denkt, der Betreiber hätte Einfluss auf den Preis, der irrt“, sagt Harald Ebner, Obmann der Fachgruppe der Garagen-, Tankstellen- und Serviceunternehmungen. Den Preis reguliert die Mineralölwirtschaft, Eigenhändler ausgenommen. Der Mineralölkonzern OMV verweist auf den Fachverband der Mineralölindustrie. Dieser spielt den Ball zurück an die OMV, die Preisgestaltung liege ausschließlich in der Verantwortung der einzelnen Mineralölunternehmen. „Preise bilden sich im freien Wettbewerb zwischen den Tankstellen“, hieß es recht allgemein aus der OMV-Pressestelle.

Einen konkreteren Erklärungsversuch liefert Bernd Zierhut, Obmann des Energiehandels in Oberösterreich und Geschäftsführer der Doppler-Gruppe: „Es hat ja einen Zusammenbruch der Ölmärkte gegeben. Meine Meinung wäre, dass in Braunau viel Ware liegt, die Anfang März noch wesentlich teurer eingekauft wurde als Ende März und die durch die abrupte Grenzsperre nicht verkauft werden konnte. Diese Ware muss mit höherer Kalkulation verkauft werden. Wenn meine Logik stimmt, dann wäre davon auszugehen, dass sich das Thema mit den höheren Preisen in Braunau in zwei, drei Wochen erledigen müsste."

Treibstoff sei nur Frequenzbringer, sagt Ebner. Eine von vier Säulen neben Gastronomie, Shop und Waschgeschäft. „Der Treibstoff bringt Frequenz, Gastronomie und Waschanlagen die Umsätze, die sind wegen Corona geschlossen. Bleiben also nur Treibstoff und Shop, und die sind eingebrochen.“

Weniger Mitbewerber

Benzin und Diesel sind in der Stadt Braunau nicht nur in Krisenzeiten teurer als vergleichsweise in den anderen Innviertler Bezirksstädten Ried und Schärding. Mehrere Faktoren attraktivieren den Markt in Braunau.

Erstens: geringerer Mitbewerb. Die Zahl der Tankstellen in Braunau, Ried und Schärding ist nahezu gleich (ca. sieben bis zehn), Braunau hat allerdings etwa dreimal so viele Einwohner wie Schärding und rund 5000 mehr als Ried.

Zweitens: die Lage. Die nahe Grenze und die in Bayern noch viel höheren Treibstoffpreise begünstigen das Spiel von Angebot und Nachfrage. „Ried hat im Gegensatz zu Braunau ein größeres Einzugsgebiet. Braunau kann in gewisser Weise nicht aus, nach Simbach oder Burghausen wird niemand zum Tanken fahren, dort ist es noch teurer“, sagt der Leiter der ÖAMTC-Verkehrswirtschaft, Martin Grasslober.

Drittens: Macht der Gewohnheit. „Es kann sein, dass die Braunauer es gewohnt sind, mehr zu bezahlen“, sagt der Verkehrswirtschafts-Experte und rät: „Wenn Sie unterwegs sind, sollten Sie dort tanken, wo es günstiger ist.“ Nur so könne der Druck auf die Braunauer Tankstellen erhöht werden. In Ried und Schärding gebe es außerdem mehr Tankautomaten mit niedrigerer Preisstruktur.

Artikel von Marina Mayrböck